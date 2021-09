A Madeira atingiu 81% da população residente com a vacinação completa contra a covid-19 e 83% com a primeira inoculação, segundo o boletim semanal sobre a administração de vacinas no arquipélago, divulgado hoje pelo Governo Regional.

“Até ao dia 26 de setembro, foram administradas na Região Autónoma da Madeira (RAM) 380.842 vacinas contra a covid-19-19, desde o dia 31 de dezembro de 2020”, lê-se no documento divulgado pelo gabinete do secretário da Saúde e Proteção Civil.

De acordo com a mesma informação, com base nos dados provisórios recolhidos através da Plataforma Nacional de Registos e Gestão de Vacinas, 81% da população residente tem já a vacinação completa e 83% a vacinação iniciada”.

Do total de vacinas administradas no arquipélago, 380.842, 201.177 correspondem à administração da primeira dose e 200.498 doses à vacinação completa.

O executivo madeirense adianta que “aguarda a validação dos registos das vacinas realizadas a utentes recuperados de covid-19 (5.762)”.

“Esta validação por parte dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde é determinante para atribuir a real taxa de vacinação completa registada na região até à data”, acrescenta.

As pessoas vacinadas integram os grupos prioritários definidos no Plano Regional de Vacinação contra a covid-19, de acordo com a alocação das vacinas à região.

O contador ao minuto indica que cerca das 12:25 de hoje estavam administradas na Madeira 381.777 vacinas.

De acordo com os dados anunciados na terça-feira pela Direção Regional de Saúde (DRS), a Madeira sinalizou 21 novos casos de covid-19 e mais sete recuperados, tendo as autoridades de saúde identificado 105 situações ativas, registando ainda quatro pessoas hospitalizadas.

A covid-19 provocou pelo menos 4.752.875 mortes em todo o mundo, entre 232,27 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.962 pessoas e foram contabilizados 1.067.775 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.