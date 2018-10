O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, garantiu hoje, em Condeixa-a-Nova, no distrito de Coimbra, que vão existir os recursos necessários para apoiar as populações e as autarquias afetadas pela tempestade Leslie.

"Não pode deixar de haver recursos para a recuperação da normalidade de vida das famílias numa ocorrência destas e vamos ter os recursos necessários", disse o governante, após a visita às piscinas municipais de Condeixa-a-Nova, cuja cobertura ficou completamente destruída.

A tempestade Leslie, que atingiu, sobretudo, a região Centro, provocou estragos superiores a 1,1 milhões de euros nos equipamentos municipais de Condeixa-a-Nova, segundo o presidente do município.

Aos jornalistas, Pedro Marques disse que o Governo vai definir nos próximos dias, "provavelmente já no próximo Conselho de Ministros, um conjunto de atuações" para apoiar os estragos provocados pela tempestade de sábado à noite.

"A prioridade, evidentemente, repor a normalidade da habitação das famílias, apoiar aqueles que precisam de alojamento temporário, apoiar também as empresas, sabendo nós que felizmente têm os seus seguros", garantiu o ministro.

O titular da pasta do Planeamento e Infraestruturas mostrou a disponibilidade do Governo para "apoiar as autarquias em situações em que as infraestruturas municipais devam ser reparadas e em particular na sequência de catástrofes".

"Certamente que o Fundo de Emergência Municipal é um instrumento que existe e que também poderá ser mobilizado", admitiu o governante, salientando que, nos próximos dias, o Governo vai aprovar diretivas para "facilitar e agilizar os procedimentos de contratação pública, para que as autarquias possam rapidamente repor as condições de normalidade nos equipamentos municipais".

Segundo o presidente do município de Condeixa-a-Nova, Nuno Moita, a reparação das piscinas municipais, que, neste momento, estão inutilizadas, vão implicar um investimento de 600 mil euros.

"A nossa intenção é iniciar a recuperação da piscina o mais rapidamente possível, por ajuste direto, no regime de exceção", explicou.

O autarca enumerou ainda estragos nas escolas do concelho, no estádio municipal, no edifício dos Paços do Concelho e nas estradas municipais e florestais.

"Contas feitas, temos neste momento apurados 1,1 milhão de euros de prejuízos", sublinhou.

O presidente da Câmara de Condeixa-a-Nova disse ainda que várias empresas da zona industrial sofreram avultados estragos, num montante de dois milhões de euros, nomeadamente a cerâmica Dominó, que vai estar sem laborar cerca de um mês devido à queda do teto da principal unidade de produção.

Nuno Moita adiantou ainda que há prejuízos contabilizados de 350 mil euros em estufas agrícolas do concelho e cerca de 150 mil euros de estragos nas coberturas das habitações particulares.

A passagem do furacão Leslie por Portugal, onde chegou como tempestade tropical, provocou 28 feridos ligeiros e 61 desalojados.

A Proteção Civil mobilizou 8.217 operacionais, que tiverem de responder a 2.495 ocorrências, sobretudo queda de árvores e de estruturas e deslizamento de terras.

O distrito mais afetado pelo Leslie foi o de Coimbra, onde a tempestade, com um "percurso muito errático", se fez sentir com maior intensidade, segundo a Autoridade Nacional de Proteção Civil.

Na Figueira da Foz, uma rajada de vento atingiu os 176 quilómetros por hora no sábado à noite, valor mais elevado registado em Portugal, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.