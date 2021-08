A GNR, através do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA), conseguiu resgatar, na quinta-feira, três crias de porcos vietnamitas que foram atirados para um poço em Palmela, Setúbal.

O alerta foi recebido depois de um homem ter sido visto a atirar para um poço junto à estação ferroviária de Penalva o que se pensava serem crias de cães.

No decorrer de uma ação de patrulhamento, os elementos do NPA deslocaram-se à zona envolvente da estação ferroviária da Penalva por ter sido comunicado que um indivíduo tinha atirado para o interior de um poço canídeos recém-nascidos. A patrulha, à chegada ao local, deparou-se com crias de porcos vietnamitas, tendo resgatado três", indicou a GNR, em comunicado divulgado neste sábado.