A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Aveiro, identificou e deteve um comerciante de antiguidades por pornografia de menores, através da Internet, anunciou esta sexta-feira aquela polícia.

O suspeito, estrangeiro, de 52 anos, reside na periferia da cidade de Aveiro e, no âmbito de uma busca domiciliária realizada à sua casa, a PJ apreendeu, além dos equipamentos informáticos, inúmeros ficheiros multimédia com conteúdo pornográfico.

Segundo fonte policial, o suspeito foi detido em flagrante delito e está “fortemente indiciado pela prática do crime de pornografia de menores, consubstanciado na obtenção e partilha, através da Internet, de ficheiros multimédia (vídeo e imagem) visando crianças”.

A investigação surgiu no âmbito do combate internacional à pornografia infantil em articulação com autoridades estrangeiras”, esclarece a PJ.