Um homem de 50 anos foi detido por suspeitas de crimes de pornografia de menores, informou esta quarta-feira a Polícia Judiciária (PJ)

De acordo com a PJ, os crimes terão ocorrido desde agosto de 2019 com utilização de plataformas informáticas. A Diretoria do Norte identificou e deteve o suspeito.

A investigação teve início numa sinalização por entidades internacionais relativa a partilha de conteúdos envolvendo pornografia de menores em plataformas de internet", pode ler-se no comunicado.

A partilha foi efetuada a partir de acessos registados no nosso país e que mais tarde se veio a apurar ter sido da responsabilidade do agora detido.

Assim, na sequência de diligências de obtenção de prova realizadas, foi detetada na posse do arguido milhares de ficheiros contendo pornografia envolvendo menores, pelo que o mesmo foi detido em flagrante delito.

O detido, de 50 anos de idade, desempregado, com antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime, pelos quais cumpriu pena efetiva de prisão, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.