Uma colisão entre um autocarro e um automóvel no IP2, em Nisa, fez esta quarta-feira seis feridos, disse à TVI24 fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre.

De acordo com a mesma fonte, dois dos feridos são ligeiros e os restantes quatro estão a ser assistidos no local, pelo que não há ainda indicação do nível de gravidade dos ferimentos. O acidente deu-se, mais precisamente, entre a barragem do Fratel e o cruzamento de Arez.

O autocarro transportava onze passageiros para além do motorista. O alerta para o acidente foi recebido pelas autoridades às 13:58 e o IP2 está cortado nesta altura nos dois sentidos.