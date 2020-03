Um homem de 76 anos ficou esta sexta-feira ferido com gravidade na sequência de um incêndio no armazém da ourivesaria de que é proprietário em Portalegre, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre indicou que o homem sofreu queimaduras, tendo sido transportado para o hospital de Portalegre e posteriormente transferido num helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para o Hospital de São João, no Porto.

Segundo a mesma fonte, uma mulher, de 66 anos, foi assistida no local.

O alerta para o incêndio, que ocorreu na Rua General Conde Jorge de Avilez, foi dado às 13:04 para o CDOS, tendo sido mobilizados para a ocorrência bombeiros da corporação de Portalegre e uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Portalegre, além da PSP, num total de 20 elementos e sete veículos.