O homem que agrediu dois bombeiros e roubou uma ambulância na tarde de sábado, em Portel, saiu esta segunda-feira em liberdade, depois de ter sido ouvido em interrogatório.

Ainda não são conhecidas ao certo as medidas de coação do homem de 27 anos, mas é certo que não ficará em prisão preventiva, tendo abandonado o Departamento de Investigação e Ação Penal de Évora pelo próprio pé.

Depois de roubar a viatura, o agressor acabou por se despistar na ambulância, no caminho municipal 1119, na zona da Atalaia, no concelho de Portel, de acordo com a fonte do CDOS.

Fonte da GNR disse à Lusa que o homem foi detido pela Guarda, após o despiste, no local do acidente, e depois encaminhado para o hospital de Évora para receber tratamento.

A viatura ficou muito danificada”, acrescentou a fonte da GNR.

O alerta para o CDOS para a ocorrência de trauma foi dado às 18:22, tendo o despiste ocorrido cerca das 19:00.

Estiveram envolvidos nas ocorrências bombeiros e veículos da corporação de Portel, além da GNR.