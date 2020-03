Há mais dois infetados com o novo coronavírus no Algarve, relacionados com a professora da Escola Básica 2/3 José Buísel, em Portimão.

Trata-se do marido e de uma colega da professora, confirmou a autarquia de Portimão, nesta quinta-feira.

A filha da docente, que estuda na Secundária Manuel Teixeira Gomes, também em Portimão, foi o primeiro caso conhecido no Algarve. Seguiu-se a confirmação da situação da sua mãe e, na quarta-feira, de uma colega da jovem de 17 anos, que estuda na mesma escola e tem a mesma idade.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) confirmou na quarta-feira a existência de mais casos, para além dos 59 conhecidos, mas não quis, então, revelar quais.