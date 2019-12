O homem que foi dado como desaparecido na terça-feira na zona de Casas Velhas, em Portimão, foi localizado esta quinta-feira no concelho de Vila do Bispo e transportado para uma unidade hospitalar com ferimentos graves, disse fonte da Proteção Civil.

As autoridades receberam “uma chamada de um popular pelas 11:20, dando conhecimento de que tinha encontrado a pessoa”, que foi “transportada para uma unidade hospitalar em estado grave”, afirmou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.

A mesma fonte adiantou ainda que “não estava em curso nenhum dispositivo” de busca coordenado pela CDOS de Faro, mas remeteu mais esclarecimentos para a GNR, a força policial que tomou conta da ocorrência do desaparecimento e que foi contactada pelo popular que localizou o homem.

A Proteção Civil tinha revelado à Lusa na terça-feira que estavam em curso buscas para tentar encontrar um homem que estava desaparecido na zona de Casas Velhas, em Portimão.

“Foi dado um alerta por um familiar para o desaparecimento de um homem e, neste momento, os bombeiros e a GNR estão no local a efetuar buscas para o tentar localizar”, disse na ocasião a fonte do CDOS de Faro.

A mesma fonte acrescentou que o alerta tinha sido dado pelas 13:21 e estavam envolvidos nas buscas, cerca das 23:30 de terça-feira, 19 operacionais e 11 viaturas dos bombeiros de Portimão e Monchique e da GNR.

A Lusa tentou obter mais esclarecimentos sobre o caso junto da GNR, mas até ao momento não teve sucesso.