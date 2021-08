A GNR resgatou dois cães que estavam trancados dentro de um carro ao sol, na quinta-feira, em Porto Covo.

Os militares tiveram de partir o vidro da viatura para socorrer os animais, que apresentavam já sinais de desidratação.

Na sequência de uma denúncia, os militares da Guarda, na presença do veterinário municipal e após a avaliação da situação, procederam ao arrombamento do vidro do veículo, por não haver outra forma possível de resgatar os animais", descreve a GNR, em comunicado divulgado nesta sexta-feira.