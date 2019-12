As palavras “sustentabilidade”, “violência [doméstica]” e “desinformação” lideram a votação para a “Palavra do Ano” de 2019 , anunciou este sábado a Porto Editora, que promove a iniciativa.

A lista das dez palavras, da qual será escolhida a Palavra do Ano, está disponível para votação até ao próximo dia 31 às 24:00 em www.palavradoano.pt.

Duas semanas depois do arranque da votação para a Palavra do Ano 2019, verifica-se haver três a quatro fortes candidatas junto dos portugueses. Neste momento, a eleição é liderada por ‘sustentabilidade’, secundada pelos vocábulos ‘violência [doméstica]’ e ‘desinformação’, praticamente empatadas, estando ‘jerricã’ a curta distância”, lê-se no comunicado este sábado divulgado.