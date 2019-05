Um acidente envolvendo três viaturas causou, esta terça-feira, cinco feridos ligeiros, incluindo um bebé, na saída da Autoestrada A3 (A3) para o Hospital de São João, no Porto, indicaram fontes de Proteção Civil.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto apontou, à agência Lusa, que a ocorrência foi registada às 09:48 e que quatro feridos estão a ser assistidos no local e um bebé foi transportado ao Hospital de São João.

De acordo com informação da Brigada de Trânsito da GNR do Porto, “a via da direita [do acesso ao hospital] está interrompida e o trânsito está a ser feito pelas duas vias da esquerda”, condicionando a circulação na via.

O acidente ocorreu na saída da A3, que liga Braga ao Porto, sentido norte/sul, para a Estrada Nacional 12 (EN12) – Circunvalação -, de acesso ao Hospital de São João.

No local estão elementos das corporações de bombeiros de São Mamede de Infesta, Leça do Balio, Ermesinde e Valongo, bem como uma ambulância do INEM, GNR e a concessionária Brisa.