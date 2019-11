A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu na cidade do Porto 529 artigos, entre produtos alimentares e fertilizantes, com vestígios de canábis.

"Através da sua Unidade Nacional de Informações e Investigação Criminal, [a ASAE] realizou uma operação de fiscalização no seguimento de uma notificação RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed), na cidade do Porto. Como resultado da ação foi instaurado um processo de contraordenação por venda de produtos alimentares com Cannabis Sativa, sem referência obrigatória ao teor THC ou com valores acima dos legais (substância psicoativa) e produtos suspeitos de serem precursores de droga", informa a polícia em comunicado.

Foram apreendidos 529 artigos, entre géneros alimentícios e fertilizantes, que serão agora sujeitos a análises laboratoriais de deteção de níveis de substâncias.

"Ainda no decurso de inspeção, apesar de ocultados e dissimulados, foram detetados e apreendidos cerca de 300 gramas de haxixe (3 placas) e 66 gramas de liamba, que dariam para mais de 3000 doses individuais", acrescenta a nota da ASAE.

"O operador económico e a sociedade foram constituídas arguidos pelo crime de tráfico de estupefacientes".

Segundo a ASAE, o valor total da apreensão chega aos 17.100 euros.