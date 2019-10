Os distritos de Aveiro, Porto, Vila Real, Braga e Viana do Castelo estão no domingo sob aviso meteorológico amarelo devido à previsão de chuva, por vezes forte, anunciou este sábado o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso amarelo, o menos grave, vigora a partir das 7:00 para Porto, Viana do Castelo e Braga e a partir das 10:00 para Aveiro e Vila Real, terminando às 19:00 para todos os distritos.

Neste período é esperada chuva que "poderá ser persistente e por vezes forte".

De acordo com o IPMA, o aviso amarelo significa "situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica".