A circulação pedonal no tabuleiro superior da ponte Luiz I, entre Porto e Vila Nova de Gaia, estará condicionada a partir de segunda-feira, e durante dois meses, para uma intervenção de pintura, indicou, esta sexta-feira, a Metro do Porto.

Durante o decorrer dos trabalhos, apenas um dos corredores laterais poderá ser utilizado pelos peões na travessia entre Porto e Gaia, sendo que este corredor alternará ao longo da intervenção”, descreve nota da empresa.

Segundo a Metro do Porto esta operação tem um prazo estimado de dois meses e inclui pintura integral do tabuleiro: passadiços, via, guarda-corpos e suportes de catenária.

A Metro do Porto avança que o objetivo da intervenção é alcançar “o pleno estado de conservação” dos elementos da estrutura e garante que não haverá qualquer limitação ao normal funcionamento das composições.

Os trabalhos decorrerão em contínuo, de segunda a sábado.