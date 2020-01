Um homem ficou ferido com gravidade, na última noite, na sequência de uma discussão de trânsito, no Largo Igreja de Paranhos, junto ao Polo Universitário, no Porto.

De acordo com a PSP, a vítima é o condutor de um dos veículos, que foi abordado pelos dois indivíduos que estavam no outro veículo.

A vítima foi transportada em estado grave para o Hospital de São João, no Porto.

De acordo com a PSP, os dois suspeitos entregaram-se à polícia pouco depois, na esquadra do Bom Pastor.