A GNR anunciou este sábado o resgate de 12 cães e de 15 gatos que se encontravam num alojamento ilegal de hospedagem de animais de companhia, no concelho de Vila Nova de Gaia, distrito do Porto.

Em comunicado, a GNR diz que os 27 animais foram resgatados, na quinta-feira, por militares do Núcleo de Investigação de Crimes e Contraordenações Ambientais (NICCOA) do Porto.

Na sequência de um inquérito por crime de maus-tratos de animais de companhia, os elementos do NICCOA deram cumprimento a um mandado de busca domiciliária, que culminou no resgate de 27 animais de companhia, 12 cães e 15 gatos. Dois gatos foram de imediato recolhidos e encaminhados para o Hospital Veterinário de Vila Nova de Gaia para tratamento, por apresentarem sintomas de doença”, lê-se no comunicado.