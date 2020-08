Um homem de 46 anos morreu esta segunda-feira em Marco de Canaveses, no distrito do Porto, vítima de um acidente de trabalho, de acordo com informação da GNR.

Segundo a autoridade policial, o acidente ocorreu cerca das 13:55, numa empresa situada em Favões, quando a vítima estava a trabalhar e uma chapa metálica terá caído sobre si, provocando-lhe a morte.

Fonte dos bombeiros de Marco de Canaveses disse à Lusa que os meios de socorro foram acionados para uma situação de doença súbita, mas à chegada ao local depararam-se com indícios de queda.

A equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Vale do Sousa (VMER) esteve no local e confirmou o óbito.

O corpo da vítima foi transportado para os serviços do Instituto de Medicina Legal de Penafiel.