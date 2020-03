Um homem de 62 anos morreu esta sexta-feira em Amarante, no distrito do Porto, na sequência de um acidente com um trator, disse à Lusa fonte dos Bombeiros de Vila Meã.

O acidente, acrescentou a fonte, ocorreu pelas 17:50, numa altura em que o homem trabalhava num terreno agrícola na freguesia de Manselos.

Para além dos bombeiros de Vila Meã compareceu no local a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital do Vale do Sousa que confirmou o óbito.