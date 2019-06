Um "pequeno" incêndio que deflagrou hoje no telhado do centro comercial Alameda, em Campanhã, no Porto, foi extinto pela equipa do espaço, antes da chegada dos bombeiros, adiantou fonte dos Sapadores do Porto.

O alerta foi dado às 15:10 e foram mobilizados para a ocorrência 12 bombeiros, que seguiram em três veículos.

Contudo, quando chegaram ao local, as chamas já tinham sido extintas pela “equipa de primeira intervenção” do centro comercial, afirmou fonte dos Bombeiros Sapadores do Porto.

O incêndio não causou feridos e não obrigou à evacuação do espaço.