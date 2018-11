Um jovem de 15 anos sofreu um traumatismo crânio-encefálico e está em coma, correndo sério perigo de vida, depois de ter sido agredido violentamente com murros e pontapés por outro jovem, de 17.

O caso aconteceu na terça-feira, na cidade do Porto, segundo um comunicado da Polícia Judiciária (PJ), enviado para as redações.

O agressor, presumível autor da prática de um crime de ofensa à integridade física grave, foi detido pela PJ em flagrante delito

De acordo com a nota da PJ, as agressões começaram com um "desentendimento motivado por questões fúteis, entre o ora detido e os ofendidos que não se conheciam".

Na ocasião e pensando erradamente que os ofendidos o estavam a filmar, o arguido terá insultado e agredido as vítimas com murros e pontapés. Na sequência, um dos ofendidos, um jovem de 15 anos, sofreu grave traumatismo crânio-encefálico, encontrando-se em estado de coma e em sério perigo de vida", lê-se no texto.

O detido vai ser presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.