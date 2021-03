Uma mulher esfaqueou mortalmente outra, esta madrugada, no Porto, e entregou-se à PSP.

A vítima foi atingida na zona do peito e do pescoço com uma faca de cozinha, acabando por não resistir aos ferimentos.

O alerta foi recebido às 06:35, para um homicídio ocorrido na Rua Benjamim Gouveia.

A suspeita encontra-se na esquadra do Bom Pastor.