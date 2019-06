Uma mulher de 39 anos foi esta terça-feira detida pela Polícia Judiciária quando tentava fazer entrar no Estabelecimento Prisional do Porto uma quantidade de droga suficiente para 455 doses. A mulher transportava o haxixe escondido no próprio corpo.

A detida, indiciada pela prática do crime de tráfico de estupefaciente agravado, vai ser presente à competente autoridade judiciária para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.

A PJ informa em comunicado que a identificação e detenção da mulher, que trabalha como ajudante de cozinha, foi feita em estreita colaboração com os Serviços Prisionais do Estabelecimento Prisional do Porto.