O trânsito na Ponte da Arrábida, que liga o Porto e Gaia, vai estar condicionado a partir da noite de sexta-feira, devido à necessidade de substituir uma junta de dilatação, informou esta quinta-feira a Infraestruturas de Portugal (IP).

Em comunicado, a entidade gestora da Ponte da Arrábida indicou que vai proceder à substituição da junta de dilatação do encontro sul da Ponte da Arrábida no sentido norte/sul (Porto/Gaia), durante o fim de semana, por forma a minimizar os impactos da intervenção e garantir a segurança dos utilizadores da via e dos trabalhadores.

Esta intervenção surge na sequência do desprendimento de um módulo daquela junta de dilatação em 01 de março, que obrigou, à data, à supressão da via central e da via esquerda.

A circulação automóvel na Ponte da Arrábida no sentido Porto/Gaia foi restabelecida por volta das 20:30 do mesmo dia, após reparação provisória daquele elemento.

A intervenção definitiva para substituição da junta de dilatação arranca na sexta-feira, pelas 21:30, estendendo-se até às 23:00 de sábado, período em que estará suprimida a circulação automóvel na "via esquerda e central, no sentido norte/sul".

Entre as 23:00 de sábado e as 06:00 de segunda-feira, a IP vai proceder à supressão de "via direita e central, no sentido norte/sul".

De acordo com a Infraestruturas de Portugal, os trabalhos serão acompanhados pelas autoridades policiais competentes (GNR/PSP) e os condicionamentos de trânsito estarão devidamente sinalizados.

A IP esclareceu à Lusa que a intervenção não está relacionada com as inspeções programadas à ponte, levadas a cabo pelo LNEC - Laboratório Nacional de Engenharia Civil no início do mês e que visaram a parte estrutural (betão) daquela travessia sobre o rio Douro.

A realização destas inspeções obrigou à supressão de vias, de forma alternada, entre os dias 02 e 06 de março.