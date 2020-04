Um homem de 43 anos está a ser procurado pela Polícia de Segurança Pública (PSP), depois de não ter cumprido o confinamento obrigatório, na Póvoa de Varzim.

Ao que a TVI apurou, este homem está infetado com Covid-19, e foi detido no passado domingo, dia 5 de abril, naquele concelho do distrito do Porto, na zona de A-Ver-O-Mar.

O doente terá sido intercetado pela PSP por volta das 11:30,enquanto conduzia uma viatura, alegando que ia fazer compras. Depois de se aperceberem da situação, os agentes detiveram o homem e encaminharam-no a casa, ordenando-lhe que cumprisse o confinamento obrigatório, algo que está definido pelo decreto-lei do estado de emergência para casos em que, como este, a pessoa está infetada com o novo coronavírus.

Ao indivíduo foi ainda dito que iria ser notificado e contactado pelo Ministério Público, uma vez que cometeu o crime de desobediência.

Esta segunda-feira, a PSP dirigiu-se à morada de residência apresentada pelo homem, mas não encontrou ninguém, e não sabe do seu paradeiro. As autoridades estão à procura deste homem.

O estado de emergência está em vigor até ao próximo dia 17 de abril, e obriga a que todos os casos diagnosticados com Covid-19 que não necessitem de receber tratamento hospitalar fiquem em casa.