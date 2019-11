Cinco meses depois depois da saída dos últimos moradores, os terrenos do Bairro do Aleixo, no Porto, continuam a ser limpos. O novo projeto de habitação de luxo que está previsto para o local só pode avançar quando o fundo imobiliário entregar a última casa à Câmara do Porto e, até ao momento, a Fundbox entregou à autarquia 23 casas de um total de 146.

Nos terrenos das antigas torres do bairro social problemático onde viviam mais de 500 pessoas nascerá um projeto 100% privado, de luxo e para venda.