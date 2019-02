Três pessoas foram detidas em Valongo, duas das quais por conduzirem alcoolizadas e uma por desobediência, revelou hoje o Comando Metropolitano do Porto da PSP.

Em comunicado, aquela força policial explica que as detenções foram resultado de uma operação de “combate à criminalidade e fiscalização rodoviária”, realizada no fim de semana no concelho de Valongo, distrito do Porto.

Durante a ação, foram fiscalizados 134 condutores e respetivas viaturas, registando-se 11 infrações ao Código da Estrada e demais legislação rodoviária, acrescenta a PSP.

A operação foi desenvolvida através do efetivo da Divisão Policial da Maia, “na área da cidade de Valongo”.