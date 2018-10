Os três fugitivos foram capturados num parque de campismo em Medas, Gondomar.

Os três dos cinco suspeitos de dezenas de roubos a idosos no Grande Porto fugiram de uma cela do Tribunal de Instrução Criminal do Porto (TIC) esta quinta-feira, depois de o juiz de instrução lhes decretar prisão preventiva, e cerca de 24 horas depois foram encontrados.

Após a fuga, a PSP desencadeou uma operação de captura nas ruas do Porto e divulgou as imagens dos três homens junto da comunicação social.

A PSP marcou para as 20:00, na Direção Nacional da PSP em Lisboa, uma conferência de imprensa para dar mais notas sobre o assunto, adiantou a mesma fonta.

Fernando e Emanuel Santos, irmãos gémeos, com 35 anos, e o cúmplice, Hugo Saraiva (conhecido como Shevchenko), com 25, já tinham antecedentes criminais.

A detenção do grupo, que é suspeito por pelo menos 30 assaltos violentos, que terão rendido meio milhão de euros em dinheiro e bens, foi anunciada na manhã de quinta-feira.

Os roubos terão começado em fevereiro e indiciámos já este grupo pela prática de pelo menos 30 assaltos, mas admitimos que possam ser mais. E o valor global dos roubos será de uns 500 mil euros, entre dinheiro e bens”, afirmou à agência Lusa o comissário Afonso Sousa, da Divisão de Investigação Criminal da PSP.

Os roubos ocorreram na zona mais oriental do Porto e em concelhos periféricos, como Gondomar, Valongo ou Maia, sendo imputados pela polícia a três pessoas, dois irmãos e um sobrinho destes, com idades entre 25 e 35 anos, que foram detidos em flagrante delito durante uma ação desenvolvida na terça-feira pela Divisão de Investigação Criminal da PSP, em Baguim do Monte, concelho de Gondomar, distrito do Porto.

Os alvos do grupo eram pessoas com idades entre 65 e 95 anos, segundo a fonte.