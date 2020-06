Uma colisão rodoviária entre dois carros ligeiros e um pesado de mercadorias obrigou hoje ao corte da Via de Cintura Interna (VCI do porto), no sentido Freixo-Arrábida, adiantou à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS).

Na sequência do acidente, o contentor do pesado de mercadorias, que estava vazio, caiu na via, impedindo o trânsito automóvel, disse.

Da colisão resultaram três feridos leves que já foram transportados para o hospital, adiantou o CDOS.

No local do incidente, que se deu à saída para a Avenida da Boavista às 15:50, estão 22 operacionais, apoiados por sete viaturas.