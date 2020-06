O artista Vhils está a fazer um mural no Hospital de São João, no Porto, para homenagear os profissionais de saúde portugueses que lutam contra a doença Covid-19 desde o início de março. A obra estará completa até ao final da semana.

A colaboração entre o artista, de verdadeiro nome Alexandre Farto, e aquela unidade hospitalar surgiu a 4 de abril.

Apesar de ainda não estar concluído, o mural já dá nas vistas, e há quem partilhe imagens da obra. O eurodeputado Manuel Pizarro partilhou uma imagem da parede no Facebook. O também antigo vereador da Câmara Municipal do Porto encontra-se a trabalhar no Hospital de São João, onde reintegrou o serviço de medicina interna.