O número de mortos por Covid-19 em Portugal subiu para 1.330, segundo o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Nas últimas 24 horas registaram-se mais 14 óbitos, um aumento de 1,1%.

Foram, ainda, contabilizados 165 novos casos, representando uma subida de 0,5%, elevando o total para 30.788.

Há mais 273 doentes recuperados, com o total a subir para 17.822.

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (744), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (322), do Centro (233), do Algarve (15), dos Açores (15) e do Alentejo, que regista um óbito, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24:00 de domingo, mantendo-se a Região Autónoma da Madeira sem registo de óbitos.

