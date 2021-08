Portugal vai registar nos próximos dias, pelo menos até quarta-feira, um "cocktail meteorológico" que pode dar origem a "fogos com uma progressão muito rápida e que rapidamente ficam fora da capacidade de combate dos meios que são lançados". Este cocktail junta vento, tempo quente e seco e ainda trovoada.

Quem o disse foi o adjunto de operações da Proteção Civil Pedro Nunes, no briefing desta segunda-feira, onde alertou para um "aumento muito significativo" do risco de incêndio, com maior expressão no Centro e Norte.

O que o IPMA nos tem dito, e que nos transmitiu no briefing que fizemos hoje de manhã, é que é muito provável que no território nacional possam ocorrer trovoadas, fruto da instabilidade atmosférica que está prevista ocorrer quer durante a tarde de hoje, quer durante o dia de amanhã."

Portanto, eu diria que temos aqui um cocktail meteorológico que em nada vai favorecer as forças de combate que estão no terreno", acrescentou.

Por esta razão, a recomendação da Proteção Civil é clara: "Nos próximos dois dias, até quarta ou quinta feira, tolerância zero ao uso do fogo. Esta é a mensagem chave que queremos passar a todas as pessoas".

Foram preposicionados meios em Macedo de Cavaleiros, Vila Real, Castelo Branco, Loulé e em Barranco do Velho com o objetivo de reforçar os dispositivos que fazem parte destes territórios.

"Não há nenhum incêndio em curso preocupante"

Desde sexta-feira até às 12:00 desta segunda-feira, foram registados aproximadamente 300 incêndios rurais, tendo sido o de Salvaterra de Magos, em Santarém, e o de Tavira, em Faro, aqueles que mais preocuparam as autoridades.

Neste momento, não temos nenhuma situação em curso que nos cause preocupação. Portanto, não há nenhum incêndio em curso preocupante", assegurou Pedro Nunes.

Segundo a Proteção Civil, está previsto que a partir de quinta ou sexta-feira o "perigo meteorológico decresça de forma muito considerável" e só assim as pessoas que trabalham no mundo rural e florestal poderão retomar a sua atividade.