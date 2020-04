António Lacerda Sales, secretário de Estado da Saúde, recusou a comparação da evolução da pandemia de Covid-19 em Portugal com outros países, como Espanha e Itália, e elogiou o comportamento de excelência dos portugueses em tempos de confinamento.

Devemos assumir de forma responsável a curva que estamos a ter, uma curva em planalto. Esta curva é uma consequência do excelente comportamento e do excelente sinal de civismo do povo português nos tem dado", afirmou na na conferência de imprensa.