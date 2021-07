O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) atualizou esta sexta-feira os indicadores da pandemia de covid-19 em Portugal, revelando que a região Norte é aquela que mais preocupa atualmente.

Confirmando que aquela é a zona mais preocupante do país, os especialistas apontam um índice de transmissibilidade (Rt) de 1,16 naquela zona, estando entre 1,07 e 1,08 no panorama nacional.

Mas a questão mais preocupante é a incidência, com o Norte a registar 405 casos por 100 mil habitantes, contra os 288 registados há uma semana. No Algarve a situação está ainda pior, com uma incidência de 945 casos por 100 mil habitantes.

Ainda assim, refira-se que este valor desceu no Norte de um valor de 1,24 registado há sete dias, acompanhando a tendência descendente da transmissibilidade no país. O mesmo no Algarve, com descida do R(t) de 1,15 para 1,08.

É o que acontece também no resto do país, e confirmando as estatísticas do Governo, que disse que Lisboa e Vale do Tejo já tinha ultrapassado a quarta vaga, é possível verificar que o valor de R(t) naquela zona é de 1,01.

Ainda na incidência, os valores subiram em todas as regiões, ficando agora em 418,3 casos por 100 mil habitantes, o que confirma ainda uma tendência do crescimento da pandemia, que se mantém em todo o país, como mostra o gráfico acima.