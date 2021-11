Há mais 491 novos casos de covid-19 e cinco mortos a registar nas últimas 24 horas em Portugal.

De acordo com informação avançada pelo boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS), três dos óbitos registaram-se na Região Centro, um na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) e um no Alentejo.