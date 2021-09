Portugal registou nas últimas 24 horas mais 306 casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2, sete mortes atribuídas à covid-19 e um aumento nos internamentos em enfermaria.

O número de novos casos é o mais baixo desde 24 de maio, dia em que foram notificadas 241 novas infeções.

De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), estão hoje internadas 471 pessoas com covid-19, mais 16 do que no domingo, 82 das quais em unidades de cuidados intensivos, menos quatro nas últimas 24 horas.

O total de casos acumulados apresenta menos nove relativamente ao dia anterior na região do Centro, resultante da correção de 34 casos após revisão da sua classificação, explica a DGS.

As mortes ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo (4), na região Centro (2) e no Algarve (1).

Relativamente às idades das vítimas, três tinham mais de 80 anos, uma entre os 70 e os 79, duas entre os 60 e os 69 e uma entre os 50 e os 59.