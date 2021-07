A Direção-Geral da Saúde (DGS) informou esta quarta-feira que 47% da população portuguesa já foi totalmente vacinada contra a covid-19. Os dados divulgados no relatório semanal de vacinação apontam que são 4.860.822 as pessoas que já levaram as duas doses (no caso de Pfizer, Moderna e AstraZeneca) ou a dose única (no caso da Janssen).