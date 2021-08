Portugal regista esta quinta-feira mais dez mortes e 2.581 novos casos de covid-19, segundo boletim divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

A maioria das vítimas mortais foram contabilizadas no Centro (3) e em Lisboa e Vale do Tejo (3), seguindo-se o Norte com duas mortes, o Alentejo com uma e o Algarve também com uma.

Os internamentos voltaram a descer, com menos 21 pessoas em enfermaria, num total de 898, e menos oito doentes nos cuidados intensivos, num total de 196.

De acordo com os mais recentes dados da DGS, nas últimas 24 horas recuperaram da doença mais 4.747 pessoas.