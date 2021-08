Portugal já tem 66% da população com a vacinação completa contra a covid-19 e 76% já recebeu pelo menos a primeira dose. São dados divulgados esta terça-feira no Relatório de Vacinação da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Significa isto que 7.791.486 residentes no país já foram inoculados com pelo menos uma dose, enquanto que 6.760.777 já completaram o processo de vacinação.

O Norte foi a região do país que mais vacinas administrou na última semana: 266.632. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo com 217.166 doses inoculadas, a região Centro com 97.005, Alentejo com 29.152 e o Algarve com 25.357. Quanto às ilhas, Madeira segue à frente com mais 16.063 vacinas administradas e os Açores registou mais 11.551.

Relatório de Vacinação n.º 27 by TVI24 on Scribd

Em Portugal, a campanha de vacinação contra a covid-19 iniciou-se em 27 de dezembro de 2020, sendo administradas atualmente as vacinas de dose única (Janssen) e de dose dupla (Pfizer/BioNTech, Moderna e AstraZeneca).