Discute-se, não só em Portugal, a administração da terceira dose da covid-19. Existem países, como Israel, que já estão a fazê-lo há várias semanas. O governo dos Estados Unidos quer começar em setembro, abrangendo os que receberam a segunda oito meses antes.

Por cá, os especialistas parecem estar em concordância. Num debate na TVI24, o médico Ricardo Baptista Leite defendeu que a terceira dose deve ser equacionada, mas, numa primeira fase, apenas à população mais velha e/ou vulnerável.

As notícias boas de Israel é que as vacinas funcionam, objetivamente e indiscutivelmente. Quem está vacinado está mais protegido de doença grave e de morte. (...) Por outro lado, há uma notícia preocupante, que é claramente a diminuição da capacidade de resposta perante o vírus, nomeadamente da variante Delta, nos grupos mais velhos ou em pessoas com situação de risco".