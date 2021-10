Há mais quatro mortos e 696 infetados por covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal.

De acordo com o relatório da situação epidemiológica, os óbitos registaram-se no Norte, Centro, Alentejo e Algarve.

Já no que diz respeito ao número de infetados, registaram-se mais 245 na região Norte, 202 na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), 116 no Centro, 56 no Algarve, 41 no Alentejo, 24 na Madeira e 12 nos Açores.

Relativamente ao número de internados, esta sexta-feira há menos nove pessoas hospitalizadas, num total de 357. Em Unidades de Cuidados Intensivos há mais uma doente hospitalizado, sendo agora 67.

Há mais 802 pessoas recuperadas da doença e mais 47 contactos em vigilância.