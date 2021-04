Centenas de pessoas, muitas de idade avançada, aguardam esta quarta-feira à chuva em longas filas de espera para receberem a vacina contra a covid-19, junto ao Pavilhão Feliciano Bastos, em Loures, que funciona como centro de vacinação.

Acontece que as marcações não estão bem feitas. A minha avó tinha a vacinação agendada para as 13:00 e estamos na fila há mais de meia hora, com um doente acamado em casa”, afirmou à TVI uma das pessoas que aguarda na fila.