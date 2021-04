Apesar da variante do Reino Unido continuar a dominar o cenário epidemiológico em Portugal, os especialistas estão agora preocupados com a evolução da variante da África do Sul. Isto porque desde janeiro esta variante triplicou a presença no país.

Se em janeiro esta representava 0% dos casos, em fevereriro subiu para 0,1% e agora representa 2,5%. De acordo com João Paulo Gomes, do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), é preciso controlar as fronteiras e estar atento aos cenários epidemiológicos dos outros países.

Temos de estar muito atentos ao cenário epidemiológico de todos os países", sublinhou.

O especialista chamou à atenção para o facto desta variante ter uma "grande circulação mundial" e "muitas origens", sendo que os casos que têm surgido em Portugal são provenietes de Espanha e de Moçambique. Até ao momento, foram registados 53 casos desta variante no país.

Ainda assim, João Paulo Gomes afirmou que este cenário "não é impeditiva da continuação do plano de desconfinamento”.

Variante britânica domina no Algarve e na Madeira

Relativamente às restantes variantes, a do Reino Unido continua a dominar o cenário epidemiológico em Portugal, representando, no mês de março, 83% dos novos casos.

Sendo o Algarve e a Madeira as regiões com a percentagem mais alta, 94%. Todas as outras regiões do país têm uma presença da variante britânica entre os 70% e os 80%.

Quanto à variante do Manaus situa-se nos 0,4% e a do Brasil nos 0,1%: "são ótimas notícias", afirmou o especialista.