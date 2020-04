António Lacerda Sales disse, esta quinta-feira na afirmou na conferência de imprensa sobre o balanço da evolução da pandemia de Covid-19 em Portugal, que os portugueses têm de "aprender a viver com o vírus" e que a única vacina que existe disponível é o distanciamento social.

Temos de aprender a viver com o vírus, com a consciência de que a única vacina que dispomos no momento é o distanciamento social. O regresso à normalidade terá de ser feito regularmente, respeitando as orientações técnicas internacionais e tendo como base a melhor evidência científica disponível".

O secretário de Estado da Saúde disse que a Direção-Geral da Saúde (DGS) publicou, esta quinta-feira, um manual para ajudar as famílias a lidar com o confinamento.

Questionado sobre o número de pessoas que morreram dentro e fora dos Cuidados Intensivos, Lacerda Sales diz que nenhuma das vítimas mortais registadas nas últimas 24 horas se encontravam nessa unidade. Existe, no entanto, uma única dúvida no Hospital de São João, no Porto.

O número de mortes por Covid-19 em Portugal subiu para 629, anunciou a DGS, nesta quinta-feira. São mais 30 mortos do que no balanço anterior.