No total, desde o início do surto em Portugal, foram já contabilizados 31.596 casos positivos.

De facto ocorreu, mas tratava-se de um doente oncológico com uma doença terminal" , afirmou.

Graça Freitas explicou, na habitual conferência diária sobre a situação epidemiológica de Portugal, que se tratava de uma mulher doente oncológica com uma doença terminal.

Esta quinta-feira foi registada a primeira morte por Covid-19 na faixa etária entre os 30 e 39 anos, de acordo com o último boletim diário da Direção-Geral da Saúde.

