Um homem de 27 anos infetado com Covid-19 foi detido pela GNR no concelho de Redondo, no distrito de Évora, por desrespeito das regras de confinamento da pandemia, informou esta terça-feira a força de segurança.

De acordo com um comunicado da GNR, o homem foi detido nas imediações da residência onde tinha de cumprir a quarentena, na localidade de Montoito, no concelho alentejano de Redondo.

Na sequência da informação de que dois homens estariam a circular na via pública, infringido o seu dever de confinamento obrigatório decretado pela autoridade de saúde pública, os militares da guarda desenvolveram diligências no sentido de os localizar e repor a legalidade", relata a GNR, indicando ter detido um deles.

A ocorrência foi remetida ao Tribunal Judicial do Redondo.

Ambos os homens são de nacionalidade estrangeira, indicou à agência Lusa fonte das autoridades.