Noventa concelhos do país têm mais do dobro dos casos que levaram o Governo a impor o confinamento parcial. O norte é a região com risco mais elevado, com uma média de 1.304 casos por cada 100 mil habitantes.

No dia em que o recolher obrigatório passa a incluir mais 77 concelhos da "lista negra" da covid-19 em Portugal, a Direção-Geral de Saúde (DGS) divulgou a distribuição por concelho dos casos confirmados por cada cem mil habitantes, ou seja, não foi divulgado o número absoluto de infetados.

Estes dados por concelho têm por base a incidência cumulativa a 14 dias, registada entre 28 de outubro e 10 de novembro. A última vez que a DGS tinha divulgado o panorama da pandemia de covid-19 por concelhos foi a 19 de outubro.

De acordo com a DGS, a incidência cumulativa revelada esta segunda-feira "corresponde ao quociente entre o número de novos casos confirmados nos 14 dias anteriores ao momento de análise e a população residente estimada, por concelho, a 31 de dezembro de 2019, pelo Instituto Nacional de Estatística. Habitualmente é expressa em número de casos por 100.000 habitantes".

Considera-se que um concelho tem um risco elevado de transmissão da Covid-19 quando tem mais de 240 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, um critério geral definido pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC).

Também esta segunda-feira, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, revelou que a taxa de incidência nacional é de 760 casos por 100 mil habitantes, o coloca Portugal em décimo lugar no cenário europeu.

No panorama nacional, a situação mais complicada verifica-se na região Norte, que regista 1.304 casos por cada 100.000 habitantes.

Paços de Ferreira é o concelho mais afetado pela pandemia de covid-19, com uma incidência cumulativa a 14 dias de 3.698 casos por 100.000 habitantes. Lousada está também acima do patamar dos 3.000, com 3.362 casos também por 100.000 habitantes.

Também os concelhos de Vizela, com 2.653 casos por 100 mil habitantes, Paredes com 2.132 registos e Penafiel com 2.055 casos, estão entre os mais fustigados pelo número de infeções.

O primeiro-ministro, António Costa, defendeu uma diferenciação das medidas aplicadas nos concelhos com maior taxa de incidência de Covid-19, caso o estado de emergência seja prolongado a partir de 24 de novembro.

Os nove concelhos sem casos nos últimos 14 dias

No extremo oposto da tabela estão nove concelhos da Madeira e dos Açores sem registos de qualquer caso de infeção pelo novo coronavírus. São eles Calheta, Lajes das Flores, Lajes dos Pico, Madalena, Monchique, Porto Moniz, Santa Cruz das Flores, São Vicente e Vila do Corvo.