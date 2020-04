O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) coloca 10 distritos em aviso amarelo para este domingo. A causa do alerta é a chuva, que afeta sobretudo o Norte do país.

Segundo o alerta, os distritos de Aveiro, Braga, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu estão em aviso amarelo.

O aviso vigora até às 21:00 deste domingo e refere "chuva, por vezes forte e persistente".

De resto, a previsão do IPMA é mesmo de chuva para todo o território nacional, incluindo as regiões autónomas dos Açores e da Madeira.

O vento irá soprar por vezes forte no litoral e nas terras altas. Prevê-se também a subida da temperatura mínima, bem como uma descida da temperatura máxima na região Norte.

No continente, as temperaturas não vão baixar dos 8 graus (mínima da Guarda), mas também não deverão ir além dos 20 graus (máxima de Santarém e no Barlavento algarvio).