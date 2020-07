Doze distritos de Portugal continental estão hoje sob aviso amarelo devido ao tempo quente e em oito deles o aviso prolonga-se até ao final do dia de quinta-feira, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

O aviso amarelo por causa da persistência do tempo quente prolonga-se até às 21:00 de quinta-feira nos distritos de Bragança, Évora, Vila Real, Setúbal, Lisboa, Beja, Castelo Branco e Portalegre.

Já nos distritos de Guarda, Santarém, Viana do Castelo e Braga o aviso amarelo vigora até às 20:00 desta quarta-feira.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Quanto à radiação ultravioleta, todo o território de Portugal continental apresenta hoje com risco muito elevado.

Nestas situações é aconselhada a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol e protetor solar, e que se evite a exposição das crianças ao sol.

O cálculo do risco de exposição à radiação ultravioleta (UV) é feito com base nos valores observados às 13:00 de cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O IPMA prevê para hoje possibilidade de aguaceiros e trovoada no interior Norte e Centro durante a tarde e vento por vezes forte nas terras altas. Está igualmente prevista uma pequena descida da temperatura mínima nas regiões Centro e Sul e da temperatura máxima no litoral oeste.

As temperaturas máximas devem subir hoje até aos 36.º (Évora e Beja) e as mínimas não vão baixar dos 17.º (Leiria).

Risco de incêndio

Treze concelhos dos distritos de Bragança, Guarda, Viseu, Santarém e Castelo Branco estão hoje em risco máximo de incêndio, num dia em que está prevista possibilidade de trovoada no interior norte e vento forte nas terras altas.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), em risco muito elevado de incêndio estão hoje mais de 130 concelhos dos distritos de Bragança, Vila Real, Viana do Castelo, Porto, Braga, Aveiro, Viseu, Coimbra, Guarda, Castelo Branco, Leiria, Santarém, Portalegre, Beja e Faro.

Em risco elevado o IPMA coloca mais de 30 municípios dos distritos de Braga, Porto, Vila Real, Aveiro, Leiria, Coimbra, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Lisboa, Évora, Portalegre, Beja e Faro.

O risco de incêndio, que se manterá elevado nos próximos dias, é determinado pelo IPMA e tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo.

Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) anunciou na terça-feira que o estado de alerta especial para o dispositivo de combate a incêndios vai passar a azul, o mais baixo, a partir das 00:00 de hoje devido ao desagravamento das condições meteorológicas, avançou hoje a Proteção Civil.

O estado de alerta especial azul significa que o grau de risco é moderado, existindo as condições para a ocorrência de fenómenos com dimensão e magnitude normais.

Na terça-feira, os distritos de Castelo Branco, Évora, Portalegre e Santarém estavam em estado de alerta vermelho, o mais grave, e os restantes em laranja (segundo mais grave), à exceção de Lisboa, Setúbal e Faro, que estavam em amarelo.